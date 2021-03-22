"أنصار الله" تقدم عرضا للسعودية وتضع "الكرة في ملعبها"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال البخيتي في تغريدة: "نحن على استعداد لوقف كل عملياتنا العسكرية بما في ذلك وقف هجمات الجيش اليمني في العمق السعودي ووقف تقدمه نحو مأرب في مقابل أن تعلن دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) بقيادة أمركا وقف عدوانها على اليمن ورفع حصارها".

وأضاف البخيتي وهو عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" أن "الكرة في ملعبها (في إشارة إلى دول التحالف)".

تقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

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وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

في وقت سابق اليوم الأحد، اتهمت جماعة "أنصار الله"، السعودية بتعليق تنفيذ عمليات تبادل تشمل أكثر من 500 أسير من الطرفين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للجماعة عبد القادر المرتضى إن أكثر من 10 عمليات تبادل تضم أكثر من 500 أسير من الطرفين جرى التفاوض عليها بوساطات محلية في جبهات مأرب (شرق)، والجوف (شمال) وتعز (جنوب) منذ حوالي شهرين.

وأضاف: "إلى الآن لا زالت (عمليات التبادل) معلقة بسبب الرفض السعودي لتنفيذها رغم التوافق حتى على الأسماء من الطرفين فيها".