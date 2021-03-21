شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: التحالف يدمر ورشاً لتجميع الصواريخ وتفخيخ الطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مقطعاً يظهر أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

جاء ذلك ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعة، والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء.

وتأتي غارات التحالف تأكيداً على حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف أن تنفيذ العملية العسكرية يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.