الكشف عن موعد إعادة فتح سقيا زمزم بعد عام على إغلاقه بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن السديس قوله إنه "تم وضع الخطة الإستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة كورونا".

وكشف السديس أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

وأرجع القرار إلى تلبية الطلب المتزايد على ماء زمزم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد أعلن عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إتاحة عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.

وتقع بئر زمزم على بعد 21 مترا شرقي الكعبة، وله تاريخ قديم يرجع لآلاف السنين، ويبلغ عمقه 30 مترا، وينطوي على قيمة كبيرة لدى المسلمين الذين يشربونه، استنادا على أحاديث نبوية تقول إن "ماء زمزم لما شرب له".