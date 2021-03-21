شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم.

وقال حساب العناية بالعملاء على “تويتر”: “تأشيرة زيارة عائليه لأهل المقيم، تقدم وتستخرج من وزارة الداخلية حسب ما لديها من ضوابط واشتراطات خاصة بها”.

جاء ذلك رداً على سؤال جاء فيه: “إذا قدمت علي زيارة عائلية ومهنتي مندوب مبيعات، هل يتم الموافقة عليها من غير الرجوع للموسسة حقي من قبل النظام الجديد؟”.