سائق «جيب» يمارس التفحيط ويصطدم بالمركبات بإحدى المناطق (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور أحد السائقين وممارسته التفحيط والاصطدام بالمركبات المتوقفة أمام المنازل بإحدى المناطق. وأظهر المقطع مركبة منه نوع “جيب”، يمارس سائقها التفحيط والقيادة بتهور على أحد الطرق، كما اصطدم بإحدى المركبات المتوقفة وفر هاربا من الموقع. يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، التحقق بدقة من مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.

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