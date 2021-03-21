شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا مخالفات رعي.. ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة بمناطق متفرقة من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (6) مواطنين و(8) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (327) رأساً من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم كافة من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

ودعا المتحدث الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.