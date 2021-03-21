سوريا... مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر عسكري سوري أن "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من ‏تركيا في ريف حلب الغربي، قامت باستهداف المدنيين في بعض أحياء حلب (الفردوس‏- الصالحين) ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح آخرين.

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب

من جهته، نقل مراسل "سبوتنيك" في حلب عن مصادر محلية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى مدنيين اثنين أحدهما رجل مسن.

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب

وأضاف، أن عشرات الجرحى وصلوا إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي العلاج بعد تعرض أحياء الفردوس والصالحين على الأطراف الجنوبية للمدينة، لقصف صاروخي من اتجاه مدينة "دارة عزة" التي ينتشر فيها الجيش التركي ومسلحي المجموعات "التركمانية" الموالية له، بريف المحافظة الغربي.

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب

وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك": إن "بعض الإصابات التي وصلت إلى مشفيي الرازي والجامعة في حالة حرجة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات القادمة".

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب

© Sputnik . Kareem Tebi مقتل مدنيين بقصف صاروخي للفصائل "التركمانية" على حلب