"تجنبوا هذه الأماكن"... بيان عاجل من البيئة المصرية بشأن جودة الهواء

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان لوزارة البيئة، نشره موقع "المصري اليوم"، أنه "استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، فإنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من غد الاثنين".

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وأضافت الوزارة أن الرياح من المتوقع أن "تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل".

ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333".

ونصحت الوزير المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.