السعودية تكشف حقيقة تسجيل وفيات جراء أخذ لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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ونفى العبد العالي، ما يتردد عن حدوث حالات وفاة ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح أو وجود ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات.

وحث المتحدث باسم الوزارة من ينوي أداء مناسك العمرة إلى المسارعة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تزال ترصد تذبذبا في تسجيل حالات الإصابة المؤكدة والحرجة.

ولفت إلى أن بعض الدول حول العالم بدأت في رصد حالات جديدة وموجات إضافية من الوباء أُطلق عليها الموجات الثالثة.

وأوضح ان معظم هذه الحالات رصدت من الجهات الرسمية أو المختصين في بعض الدول الأوروبية. واعتبر أن هذا الوضع يتوجب ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.