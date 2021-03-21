انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في رام الله… صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب على "تويتر": "البداية الرسمية لحملة التطعيم "كوفاكس" في رام الله مع وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ورئيس الوزراء اشتية".

وتابع: "شارك أيضا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، كون فون بورجسدورف، ووينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنهم أكبر المساهمين، مع نهج متعدد الأطراف للمسؤولية العالمية.

وتلقت دولة فلسطين، يوم 17 مارس/ أذار الجاري، أول شحنة من اللقاحات ضمن مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حول العالم، بحسب موقع الأمم المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن الشحنة الأولى تشمل أكثر من 60 ألف جرعة، مشيرا إلى أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، رحب بوصول الشحنة وشجع الجميع على أخذ اللقاح.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مقطع فيديو قالت إنه يرصد انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن منظمة "كوفاكس" هي مبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "غافي" والتحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة، وتهدف إلى شراء ما يكفي من اللقاحات لتوفير أكثر من ملياري جرعة من اللقاح، تكفي لتحصين 20 في المئة من سكان البلدان المشاركة فيها، ومنها فلسطين.