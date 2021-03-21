بسبب خطأ مترجم القنصلية... استخراج رفات هندوسي دفن على الطريقة الإسلامية في جازان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش التي ينحدر منها المتوفى "أن المسؤولين في القنصلية الهندية أبلغوه بأنهم تواصلوا مع المسؤولين في السعودية، وأبلغوهم بحدوث خطأ في ترجمة إحدى الوثائق وديانة المتوفى من قبل المترجم، ورغبتهم في استخراج رفات المتوفى بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند"، وفقا لما نقلته صحيفة "صروح" السعودية.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام ثاكور، في مؤتمر صحفي إن "مسؤولين من القنصلية الهندية يوجدون حاليا في محافظة جازان حيث كان يعمل المتوفى ودُفن بأحد مقابرها".

وعمل المتوفى في السعودية سائقًا ثلاث سنوات، وتوفي بسكتة قلبية في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وطالبت أسرته بإعادة جثمانه إلى الهند عقب دفنه في السعودية بعد خطأ وقع فيه المترجم الموكل من قِبل القنصلية الهندية في ترجمة إحدى الوثائق وديانته.