مصر توجه نصيحة لمواطنيها الراغبين في دخول الولايات المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تهيب الوزارة بالسادة المواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية عدم اللجوء إلى طرق الهجرة غير المشروعة عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى".

وعزت الوزارة ذلك إلى المخاطر: "التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم".

وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة.