"أنصار الله": الرفض السعودي وراء تعليق 10 عمليات لتبادل الأسرى

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للجماعة عبد القادر المرتضى في تغريدة بحسابه على تويتر.

وقال المرتضى إن أكثر من 10 عمليات تبادل تضم أكثر من 500 أسير من الطرفين جرى التفاوض عليها بوساطات محلية في جبهات مأرب (شرق)، والجوف (شمال) وتعز (جنوب) منذ حوالي شهرين.

وأضاف "إلى الآن لا زالت (عمليات التبادل) معلقة بسبب الرفض السعودي لتنفيذها رغم التوافق حتى على الأسماء من الطرفين فيها".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا ومعتقلا بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.

وجاءت عملية التبادل آنذاك، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018م، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عسكريا في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.