البرهان: قواتنا لن تتراجع عن مواقعها داخل الحدود السودانية مع إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار البرهان لدى مخاطبته اليوم، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، اليوم الأحد إلى أن عقيدة القوات المسلحة وتسليحها قائم بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء، متهما إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق التي أبرمتها مع السودان في السابق، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
كما حيّا البرهان القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد، وخص بذلك القوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية، لافتا إلى أن القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجا لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه.
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المحكمة الدستورية للسير قدما في تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.
وقال "إننا نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد".