سقوط 240 ألف جندي... "أنصار الله" تعلن عن خسائر فادحة للتحالف العربي في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. جاء ذلك على لسان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي بعنوان "حصاد 6 سنوات من الصمود في وجه العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف)"، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة.

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وقال سريع: "سقط أكثر من 10400 قتيل وجريح في صفوف عناصر وضباط الجيش السعودي منذ بداية العدوان، منهم 400 قتيل ومصاب منذ مطلع العام الحالي في عمليات لم نعلن عنها وسنكشف تفاصيلها في الوقت المناسب".

وأضاف: "بلغت خسائر العدو الإماراتي البشرية حتى تاريخ 23 مارس/ آذار 2020 أكثر من 1240 بين قتيل ومصاب، في حين سقط أكثر من 8634 قتيلا ومصابا في صفوف المرتزقة السودانيين منهم 4416 قتيلا و4218 مصابا".

وتابع سريع: "تجاوزت الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة والخونة والعملاء (في إشارة إلى الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية) أكثر من 226615 ما بين قتيل ومصاب".

وأضاف: "العدو اعترف خلال الأيام الماضية بمصرع 18 ألفا من المرتزقة وإصابة 50 ألفا خلال العام 2020 في جبهات مأرب فقط، وسقوط أكثر من 4700 قتيل ومصاب في صفوف الخونة والعملاء خلال الأشهر الماضية".

وأشار إلى تدمير وإعطاب أكثر من 14527 آلية ومدرعة ودبابة وناقلة جند وعربة وجرافة وسلاح متنوع منذ بداية الحرب منها 9859 عملية موثقة بالصوت والصورة.

وكشف العميد سريع عن تنفيذ 12366 عملية عسكرية خلال 6 سنوات، والتصدي لأكثر من 6174 عملية منها إفشال محاولات هجومية للعدو وإفشال عمليات تسلل منها 113 عملية خلال الشهرين الماضيين.

كما أطلقت القوات التابعة للجماعة أكثر من 1348 صاروخا باليستيا؛ 499 صاروخا منها استهدفت منشآت عسكرية وحيوية تابعة "للعدو السعودي وأخرى للعدو الإماراتي".

وتطرق العميد سريع، إلى العمليات الجوية لجماعة "أنصار الله"، بالقول إن "سلاح الجو المسير نفذ أكثر من 12623 عملية منها 1150 عملية هجومية و11473 عملية استطلاعية".