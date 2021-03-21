قيادة تعز تطلب دعما عسكريا من القوات المشتركة لاستعادة مناطق سيطرة "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أن "اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة أعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير تعز عقدت اجتماعاً برئاسة شمسان، أقر دعوة ألوية حراس الجمهورية والقوات المشتركة والقيادات العسكرية والألوية المتواجدة في الجهات الغربية والشرقية والجنوبية المحيطة بالمحافظة للمشاركة في معركة تحرير تعز وفك الحصار".

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وقال محافظ تعز في الاجتماع إن "المرحلة بحاجة إلى توحيد الصف وحشد كل الجهود والطاقات وتنظيم عملية التبرعات وتسخيرها لاستكمال عملية التحرير".

وأضاف أن "اللجنة الاشرافية تعمل بوتيرة عالية لإزالة العوائق وتسريع الإجراءات الرامية لدعم الجيش الوطني لما فيه استمرار تحقيق الانتصارات المتسارعة في مختلف الجبهات حتى تحقيق الانتصار على هذه المليشيات (في اشارة إلى الحوثيين) وتطهير كل شبر منها".

وميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، "السيطرة على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، اثر هجوم واسع للجيش الوطني على الحوثيين، أوقع عدداً من عناصر الجماعة بين قتلى وجرحى".

وأشارت إلى "إطلاق الجيش قبل أيام عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محوري طور الباحة وتعز، لاستكمال خطة تحرير جبهات حَيفان والصلو والَقبيطة وصولاً الى الرَاهدة في محافظة تعز".

وأعلن الجيش اليمني، أمس السبت، السيطرة على تلال الفراوش والذراع في جبهة الشَقب جنوب شرقي تعز، بعد استعادته جبل جاشع الاستراتيجي ومواقع في محيطه بمديرية حَيفان جنوبي تعز.

وأوضح الجيش اليمني الأربعاء الماضي، إن قواته سيطرت على قرية حبور وتلال الخزان والقواعدة والدبعي والخضر وجاشع القببة والمشجح والصالحين والمشهود في جبهتي الشَقب والأحَكوم جنوب شرقي تعز، عقب تأمينها جبل الصراهم الاستراتيجي وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف غربي تعز، حسب المركز الإعلامي للجيش في تعز.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة استهدفت جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها، حسب الدفاع اليمنية.