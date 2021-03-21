إسرائيل تسحب بطاقة المرور من وزير الخارجية الفلسطيني وتخضعه للتفتيش

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "واللا" العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم يسمهم) إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، سحب بطاقة المرور من المالكي لدى عودته من الأردن إلى الضفة الغربية عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين).

وتسمح بطاقة المرور للمسؤولين الفلسطينيين بالتنقل دون قيود بين الضفة الغربية وكل من الأردن وإسرائيل.

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وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن سحب بطاقة المرور من المالكي وإخضاعه للتفتيش يأتي على خلفية زيارته إلى لاهاي للقاء مسؤولين بمحكمة الجنايات الدولية التي أعلنت مؤخرا الشروع في فتح تحقيق ضد إسرائيل بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف الموقع: "عاد المالكي إلى الضفة الغربية اليوم بعد زيارة لاهاي، والتي التقى خلالها الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بانسودا".

وتابع: "خلال الزيارة طلب المالكي من بنسودا تسريع التحقيق ضد إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفه باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل إسرائيل. وأكد خلال اللقاء على أن السلطة الفلسطينية سوف تتعاون بشكل كامل مع المدعية العامة والمحكمة".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على العقوبات بحق وزير الخارجية الفلسطيني، وقال إن ذلك "جزء من حزمة إجراءات تمت المصادقة عليها".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة عن فتح تحقيق مع إسرائيل بدعوى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في الفترة من 13 يونيو/حزيران 2014 التي سبقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المعروفة إسرائيليا باسم عملية "الجرف الصامد"، وهو ما رفضته إسرائيل واتهمت المحكمة بالتحيز و"معاداة السامية".