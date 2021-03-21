شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: "التعاون الخليجى" يؤكد موقفه لإنهاء أزمة اليمن وفق المرجعيات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت للمجلس لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأحد السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.. حيث تم مناقشة آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية، للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.

وأشاد الحجرف بالجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي عن طريق المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.