الشؤون البلدية: تنفذ أكثر من 19000 جولة رقابية وضبط 661 مخالفة لإجراءات كورونا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية المكثفة على منشآت الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية بكل مناطق ومحافظات المملكة للتأكد من تطبيق الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها نفذت أمس (19100) زيارة تفتيشية أسفرت عن تحرير (661) مخالفة لتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية والمهنية لمزاولة النشاط وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإغلاق (143) منشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها التوعوية والرقابية الشاملة لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكيد على تقيّدها بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء أكانوا شركات أو مؤسسات أو أفراداً، وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، منوهة بأن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ قرار الإغلاق.