شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موجة حر غير معتادة بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، حالة عامة من استقرار الجو قد تطول لعدة أيام في المملكة.
وقال “المسند” عبر “تويتر”: “اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد يهبط منها زخات مطرية شمالي منطقتي الجوف الحدود الشمالية”.
وكشف “المسند” عن توقعه وجود موجة حر غير معتادة في مثل هذه الأيام تؤثر على المملكة حتى قبيل نهاية الأسبوع.
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