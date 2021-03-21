شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستعرض لقطات لاستهداف معدات وعناصر تابعة للحوثي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف معدات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة مأرب.

وأكد التحالف فاعلية عمليات الإسناد في استهداف ودحر ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحاً أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، عن شن هجمات تستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.