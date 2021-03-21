شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” تنصح بأهمية تأجيل التطعيم ضد كورونا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بأهمية تأجيل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر” الصحة 937: “ينصح بتأجيل التطعيم ضد فيروس كورونا حال ارتفاع درجة الحرارة 38.5 أو أكثر”.

وفي وقت سابق، حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم- بإذن الله- من الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق صحتي حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

