شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: أكثر من 29 ألف مخالفة لاحترازات «كورونا» خلال أسبوع.. و«الرياض» تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت وزارة الداخلية، عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا خلال المدة من 1 / 8 / 1442هـ حتى 7 / 8 / 1442هـ، والتي بلغت 29191 مخالفة . وأوضحت الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 10949 مخالفة ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7064)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3869)، و منطقة القصيم بـ(1707)، و منطقة المدينة المنورة بـ(1318)، ومنطقة الجوف بـ(1196)، ومنطقة حائل بـ(656)، ومنطقة الباحة بـ(645)، ومنطقة تبوك بـ(608)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(483)، ومنطقة عسير بـ(467) ، ومنطقة جازان بـ(139)، ومنطقة نجران بـ(90). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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