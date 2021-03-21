شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تكشف حقيقة إلغاء السنة التحضيرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، طفيل اليوسف، اليوم الأحد، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نية الجامعة إلغاء السنة التحضيرية بداية من العام المقبل.
وقال اليوسف: إنه لا صحة لما تم تداوله بتاتاً، مبينا أن الجامعة تشدد على أهمية السنة التحضيرية في تهيئة الطالب في الدراسة الجامعية.
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