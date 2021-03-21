قراصنة يخطفون سفينة شحن عراقية بالقرب من السواحل الإيرانية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "عراق نيوز" المحلي، فإن قال النائب كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل السابق، إنه تلقى "مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها إلى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي يدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار".

ونقل الحجامي في بيان له، عن مالك السفينة المخطوفة قوله، إن "سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وإن طاقم السفينة (سوهان) أقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها".

وأكد وزير النقل العراقي الأسبق، أنه "استجاب لمناشدات مالك السفينة العراقية المخطوفة، وأنه سوف يرسل نداء عاجلا بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومقره في البحرين، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".