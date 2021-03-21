شاب مصري يحطم رقما قياسيا لأسطورة عالمية في السباحة

دبي - محمود عبدالرازق - هذه هي المرة الأولى التي يُحطم فيها الرقم القياسي السابق منذ تسع سنوات وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن موسوعة "غينيس". الرقم القياسي المسجل سابقا هو متران.

حصل السباح الشاب الذي يقطن محافظة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة)، على ألقاب بطولات وطنية وعالمية سابقة والعديد من الميداليات والجوائز.

مارس شعبان السباحة في الثامنة من عمره وحصل على ميداليته الأولى وهو في الحادية عشر، وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 حقق أكبر إنجازاته بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وعلق الشاب بالقول: "بالنسبة لي حاجة جديدة وحاجة صعبة إني أنزل تحت المياه علي عمق 5 متر وإني أحاول أطلع فوق المياه أقصى ارتفاع أعلى من 2 متر. حاجة صعبة بالنسبة ليه كانت محتاجة قوة انفجارية عالية جدا ومحتاجة تردد وسرعة طبعا".

وأردف بالقول: "هذا غير الزعنفة الثقيلة جدا، وزنها يصل إلى 6 كيلووات، وغير طبعا إني بعالج انكسار المياه وعكس الجاذبية، قابلت شوية صعوبات بس الحمد الله قدرت اتحداها وقدرت أحقق الرقم".

من جانبه قال سامح نبيل الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: "الرقم العالمي السابق كان مسجلا باسم مجموعة من السباحين منهم مصري سيد باروكي، وستيفاني فيرجيني وده بطل عالم للسباحة بالزعانف إيطالي الجنسية".

وأضاف أنه لأمر كبير أن يرى عمر شعبان يحطم رقم ستيفاني بالتحديد، لأن الجميع يعمل أنه (ستيفاني) أسطورة وبطل من أبطال السباحة بالزعانف، لكن عمر حقق رقما يفوقه بـ30 سم.