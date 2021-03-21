خامنئي: أمريكا دعمت السعودية في ضرب الشعب اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "الميادين"، اليوم الأحد، عن المرشد الإيراني قوله: "دعم أمريكا للسعودية في ضرب الشعب اليمني، وسياستهم في فلسطين، خطأ".

​وقال خامنئي إن: "العدوان على اليمن بدأ في عهد الديمقراطيين في واشنطن ودعموا السعودية بالأسلحة".

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وعن الشأن الداخلي في بلاده، قال خامنئي إن: "على رئيس الجمهورية أن يكون مؤمنا بالطاقات الداخلية لإيران وبقدرات الشباب".

​وأضاف المرشد الأعلى الإيراني أن: "انتخابات رئاسة الجمهورية مهمة للغاية لأن رئيس الجمهورية هو الأكثر مسؤولية".

واعتبر خامنئي أن الشعب هو الذي يمنح القوة لإيران من خلال المشاركة الكبيرة بالانتخابات.