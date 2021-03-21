التحالف العربي ينشر فيديو للحظة استهداف معدات وعناصر "أنصار الله" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما نقلت وكالة "واس" السعودية، أكد التحالف العربي أن ذلك يأتي "فى عملية إسناد الجيش اليمني الذى تمكن من السيطرة على مواقع هامة في مأرب".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.