رسالة انتصار السيسي إلى كل أم مصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت السيسي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "إلى صاحبة العطاء الذي لا ينضب، والتضحيات التي لا تنتهي، كل عام وأنتِ بخير. كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ في وجدان الوطن وكل البشر.كل عام وكل أم مصرية بخير".

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وكانت انتصار السيسي حضرت اليوم الأحد مع زوجها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده، اليوم الأحد، بمجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم المرأة المصرية.

وأكدت التوجيهات الجديدة على ضرورة قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج، وقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها.

وقيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس، فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا، مع تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية.

ومن بين توجيهات السيسي الأخيرة، قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها، وتكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، فضلا عن تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.