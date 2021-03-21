لبنان... الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء النبطية وإقليم التفاح

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الطيران الحربي المعادي، يحلق منذ الثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم، بكثافة في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط".

وفي وقت سابق، أنهى الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية استغرقت 3 أسابيع في مرتفعات الجولان السوري المحتل، تحاكي مواجهة على جبهتي سوريا ولبنان، وشملت كافة تشكيلات الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له الخميس الماضي، إن "الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الأشباح) أنهت تمرينًا استمر ثلاثة أسابيع تضمن سلسلة من التدريبات بالذخيرة الحية في منطقة مرتفعات الجولان للتدرب على أسس هامة في مفهوم المناورة البرية في السيناريوهات الشمالية (سوريا ولبنان)".

وكان مندوب لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، سليم بدورة، قد رد على نظيرته الإسرائيلية بشأن اتهام حزب الله بـ"الإرهاب".

واستنكر بدورة ما جاء على لسان المندوبة الإسرائيلية من "اتهام لـ"حزب الله" بالإرهاب، وبتهديد اللبنانيين من خلال منظومة صواريخ المقاومة"، واصفا بدّورة كلام المندوبة الصهيونية بـ"الافتراء والتدخّل السافر من قبل إسرائيل التي تحتلّ أجزاءً من لبنان"، وذلك حسب قناة "الميادين" اللبنانية.

يذكر أن سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة كان رد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على المندوبة الإسرائيلية، مؤكداً أن "حزب الله مكون لبناني يمثل شريحة كبيرة من الشعب، وهو جزء من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي ويشارك في الحياة السياسيّة".