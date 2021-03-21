الغنوشي يتحدث عن "لحن" يعزف في الإعلام التونسي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات للغنوشي، قال إن هناك ''لحن يعزف عبر مئات المنابر الإعلامية يزعم أن البلاء كله في البرلمان''.

تصريحات الغنوشي جاءت في ندوة سياسية اليوم الأحد، نظمها منتدى الحركة الوطنية لمكتب شباب حركة النهضة، تحت عنوان "الثبات على نضال الحركة الوطنية".

وتأسف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي مؤكدا أن "هناك اليوم من يطالب بحل البرلمان وهذا أمر مؤسف''.

وعن الحركة الوطنية التونسية قال الغنوشي ''إن البعد الأول للحركة الوطنية هي الحرية التي تجسّدها فكرة البرلمان''، مذكّرا بخروج التونسيين سنة 1938 ومواجهتهم لرصاص المستعمر من أجل المطالبة ببرلمان تونسي".

وشدّد رئيس حركة النهضة، على أنه ''لا سبيل لحل البرلمان إلا عندما يعجز عن القيام بدوره''، معتبرا أنّ الدعوات لحل مجلس نواب الشعب هي دعوات دكتاتورية".

وعلل رفضه لتلك الدعوات بأن "الشعب التونسي دفع من دمه من أجل البرلمان المجسد لفكرة الحرية، رافضا أن يأتي اليوم زيد أو عمر ليتحكم بعد أن أصبح هناك برلمان منتخب".

وقال إن "فكرة الدستور والحرية والبرلمان فكرة أصيلة في مشروع دولة الاستقال والثقافة السياسية التونسية''.