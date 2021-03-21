"ممنوع التصفيق داخل القاعة"... مجلس الشيوخ المصري يدرس القرار

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع مصراوي، فقد أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم النص في مدونة سلوك النواب بعدم التصفيق داخل القاعة.

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تأكيد رئيس المجلس جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي تم تخصيصها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، والبالغ عددها 19 قانونا.

وقد جاء الطلب بمنع التصفيق من المستشار فرج الدري، عضو المجلس والذي طالب بضرورة منعه داخل القاعة.

واقترح فرج الدري بدلا من التصفيق أن يتم "الاستعانة بالكلام الطيب"،على حد تعبيره.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ على طلب الدري قائلا: "سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير في مدونة السلوك الذي سيعرض على النواب في وقت لاحق".