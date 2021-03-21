إيران لدول الخليج: منطقتنا بحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن سعيد خطيب زاده، أن "السعودية أصدرت بيانا مناهضا لإيران باسم مجلس التعاون لدول الخليج".

وقال خطيب زاده:

© REUTERS / Hamad I Mohammed

لكن إيران، ردا على رسالةأمير قطر التي سلمها وزير خارجية ذلك البلد إلى طهران، شددت على ضرورة إجراء حوار إقليمي.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد اتهم، أمس السبت، إيران بالتورط في الهجمات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية.

وقال الجبير، خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "عرب نيوز"، إن "جميع الصواريخ، والطائرات المسيّرة التي هاجمت السعودية إيرانية الصنع أو وفرتها إيران، والعديد منها تأتي من الشمال، ومن البحر كما قلنا".

وقال المسؤول السعودي: "نعتقد أن هناك حلا سياسيا، ونحن نحاول الوصول إليه منذ بدء الصراع قبل عدة سنوات، فقد دعمنا كل جهد ومبادرة من المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة للتوصل إلى حل، وعملنا على توحيد الحكومة اليمنية، وتوحيد الشمال مع المجلس الانتقالي الجنوبي".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.