شكرا لقرائتكم خبر عن مرور عسير: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى إثر قيادته بطريقة متهورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت إدارة مرور منطقة عسير، اليوم الأحد، قائد مركبة اصطدم بسيارة أخرى، وذلك خلال قيادته بتهور على طريق “أبها ـ خميس مشيط”.

وأكدت إدارة مرور عسير، أنه سوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة، وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة بصدم مركبة أخرى من الخلف خلال قيادته بسرعة عالية على طريق أبها – خميس مشيط.