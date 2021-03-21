شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تُطلق منصتها الرقمية لتصنيف مدارس التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، منصتها الرقمية لتصنيف مدارس التعليم العام في المملكة.

وكشفت الهيئة أن تصنيف المدارس سيكون وفقاً لأدائها في مجالات ومعايير التقويم المدرسي المتمثلة في (القيادة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، وبيئات التعلم).

وبينت الهيئة، أن التصنيف يركز على أداء طلبة المدارس في مجال نواتج التعلم، وبوزن نسبي مقداره 50% من إجمالي المخصص لمجالات التقويم المدرسي.

وأشارت إلى أن التصنيف يعتمد في قياس نواتج التعلم على أداء طلبة المدارس للصفوف في نهاية الحلقات الدراسية (الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والثالث الثانوي) في الاختبارات الوطنية، وتشمل المعارف والمهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

وتوفر المنصة تصنيفات متعددة للمدارس على مستوى: نواتج التعلم، والمراحل الدراسية، وحجم المدرسة، وكثافة فصولها ومتغيرات أخرى ذات صلة.

ويمكن الدخول للمنصة عبر اتباع الرابط التالي :هنا.