شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات وطمس معلوماتها في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن سرق عدد من المركبات بمحافظة جدة. وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وتمثلت الجرائم في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وقد جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المركبات وطمس معلوماتها في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.