شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير مكة.. القبض على مواطن تباهى بالاعتداء على «خيلٍ» في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مواطن تباهى بالاعتداء على خيل ووثق الحادثة ونشره عبر مواقع التواصل.
وقالت الإمارة في تغريدة على حسابها بتويتر: “إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة خالد الفيصل، القبض على مواطن في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ، محدثًا إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه”.
وأوضحت الإمارة، أن المواطن قام بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قد تم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه أمير مكة.. القبض على مواطن تباهى بالاعتداء على «خيلٍ» في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.