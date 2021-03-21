شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير مكة.. القبض على مواطن تباهى بالاعتداء على «خيلٍ» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مواطن تباهى بالاعتداء على خيل ووثق الحادثة ونشره عبر مواقع التواصل.

وقالت الإمارة في تغريدة على حسابها بتويتر: “إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة خالد الفيصل، القبض على مواطن في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ، محدثًا إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه”.

وأوضحت الإمارة، أن المواطن قام بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قد تم إيقافه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.