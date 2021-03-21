رحيل الكاتبة والروائية المصرية نوال السعداوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توفيت، الأحد، الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90عاماً. ولدت السعداوي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1931، وهي طبيبة، وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.



بدأت السعداوي الكتابة مبكراً، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان «تعلمت الحب» في عام 1957، وأولى رواياتها «مذكرات طبيبة» عام 1958، ويعتبر كتاب «مذكرات في سجن النساء» (1986) من أشهر أعمالها.

صدر لها أربعون كتاباً، وأعيد نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواح ثقافية واجتماعية وسياسية.

ومن أعمالها أيضاً: «الوجه العاري للمرأة العربية»، «مذكرات طبيبة»، و«أوراق حياتي».