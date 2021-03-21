الأردن… 162 ألف شخص يسجلون على منصة "لقاح كورونا" في 7 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STRINGER

وأعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأرد، اليوم الأحد، أحدث الإحصائيات الخاصة بمنصة مطعوم فيروس كورونا ، التي تنظيم عملية أخذ اللقاح في المملكة، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وبحسب تلك الإحصائيات فإن إجمالي عدد المسجلين على المنصة حتى الآن تجاوز 654 ألف شخص، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نحو 24 في المئة منهم، سجلوا بياناتهم على المنصة خلال السبعة أيام الماضية فقط، بما يعادل نحو 162 ألف شخص.

ولفتت الوكالة إلى أن عملية التسجيل على منصة مطعوم فيروس كورونا، بدأت في 24 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، بينما يشير موقع وزارة الصحة الأردنية إلى أن الفئات المستحقة تشمل الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر من 60 عاما.

يذكر أن الأردن، شهد حادثا تسبب فيه نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط، قبل أيام، وتسبب في وفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون فيه للعلاج من كورونا.