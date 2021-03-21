مصر... السيسي يصدر توجيهات عاجلة بشأن المرأة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، بأن توجيهات الرئيس المصري جاءت خلال احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية، اليوم، بمركز المنارة.

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وأكدت التوجيهات الجديدة على ضرورة قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج، وقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها.

وقيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس، فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا، مع تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية.

ومن بين توجيهات السيسي الأخيرة، قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها، وتكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، فضلا عن تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها.