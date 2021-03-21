من هي أول ضابطة مناوبة عامة لمركز شرطة دبي؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الملازمة نوف أهلي: "إنني أشعر بالفخر بعملي في شرطة دبي التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية كبيرة، وحققت إنجازات شرطية عالية المستوى، وتعد حلماً ووجهةً يقصدها الكثير من الشباب الساعي للتميز والإبداع والابتكار، وبيئة عمل رائدة تدعم موظفيها في كافة الجوانب من تدريب وتأهيل عالي المستوى، وتمكين العنصر النسائي، والاهتمام به ودعمه من خلال برامج ومبادرات عديدة تساهم في تنمية القدرات والمهارات في مختلف التخصصات".

وأضافت أهلي، أنها وبعد أن تخرجت من أكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة الأولى لمرشحات شرطة دبي، تلقت تدريبها في مركز شرطة نايف في جوانب عديدة منها الإدارية والأمنية والجنائية، والقانونية، وتوجهت للعمل الميداني وبالأخص عملها كضابط مناوب عام، والذي جاء بعد ملاحظتها عدم وجود عنصر نسائي في هذا المجال، لترغب بذلك أن تخوض تحدياً جديداً، إيمانا منها بأن المرأة قادرة على أن تتولى مثل هذه المهام.

وأشارت إلى أن مراحل التدريب والتأهيل والدراسة في أكاديمية شرطة دبي، والتطبيق العملي في مركز شرطة نايف، ودعم المركز لها ساهم بشكل كبير في رفع مهاراتها التي ساعدتها في تأدية المهام كضابط مناوب عام لمركز شرطة، حسب "برق الإمارات".