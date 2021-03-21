منصة تويتر تختبر ميزة جديدة لمستخدمي موقع التدوينات الصغيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تختبر منصة تويتر ميزة جديدة لمستخدمي موقع التدوينات الصغيرة، وهي التراجع عن التغريدة خلال فترة زمنية قصيرة.



وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة قبل نشرها رسميا عبر المنصة، لكن أولئك الذين يريدون هذه الخدمة سيتعين عليهم الدفع في مقابل ذلك.

ووفق موقع aitnews، على الرغم من أن هذه الميزة لا تكافئ زر التعديل الذي طلبه المستخدمون، لكنها خطوة نحو مساعدة المستخدمين بشكل استباقي على اكتشاف الأخطاء وإبطاء السرعة قبل إرسال التغريدات.

وظهرت القدرة على استعادة التغريدات أيضا في استطلاع سأل بعض مستخدمي تويتر عن الميزات التي يرغبون في دفع ثمنها، وكذلك في التعليمات البرمجية للتطبيق.

وتعتبر هذه الميزة مجرد واحدة من الأدوات المدفوعة التي تفكر فيها تويتر كجزء من خطة اشتراك محتملة.

وفي العام الماضي، أخبرت شركة تويتر المستثمرين أنها تدرس خدمة اشتراك مع تقييم الخيارات الحصرية للمستخدمين الذين يدفعون، بما في ذلك ميزة التراجع عن الإرسال التي تمنحك نحو خمس ثوان لسحب التغريدة المرسلة.

كما فتح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاصية "إخفاء التغريدة" الجديدة أمام قطاع مطوري تطبيقات الموقع، بما يتيح تطوير أدوات إضافية تساعد المستخدمين في إخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا؛ فإن هذا النوع من الأدوات المنتظر تطويرها بعد فتح خاصية "إخفاء التغريدة" أمام المطورين سيكون مهما بشكل خاص بالنسبة للشركات والعلامات التجارية والتي لها حسابات رسمية على موقع تويتر.