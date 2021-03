الصفدي: اتفاقية التعاون الدفاعي مع أمريكا لا تمس سيادة الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، بأن الصفدي أضاف خلال جلسة النواب، اليوم، أن "الجميع يرفض أي انتقاص لسيادتنا أو عدوان على مملكتنا أو استعمار لوطننا الأبي، والاتفاقية جاءت لتأطير برامج الدفاع التي تعود لسنوات طويلة ولا يوجد بها أي انتقاص للسيادة".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation