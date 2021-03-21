بعد أن طرحت مصر رخصة جديدة لإنتاج "السجائر"... الشرقية للدخان: لن نتأثر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي" فقد أرسلت شركة الشرقية للدخان خطابا إلى البورصة المصرية تؤكد فيه أن ما فعلته هيئة التنمية الصناعية حينما أصدرت كراسة شروط المزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود الشركة، هو حق أصيل للدولة.

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ولفتت في بيانها إلى أن المنافسة في صالح المستهلك، مشددة على أنها لن تتأثر بهذا الطرح على الإطلاق.

ودللت الشركة على عدم تأثرها بأن شروط المزايدة تتضمن عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج السجائر في الفئة السعرية الشعبية، والتي تمثل 98% من مبيعاتها.. حسب تعبير البيان.

وأكدت على أن هذا الشرط تحديدا هو ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة على منتجات الشركة، لافتة إلى أن مافعلته الدولة المصرية يرفع تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية الدولية.

كما أشارت الشركة في خطابها إلى أن أحد شروط الشركة الجديدة، هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشرقية للدخان في المشاركة في رأس مال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها أي جزء في تكلفة الرخصة.

وكانت مصادر في شركات سجائر عاملة في مصر، قد قالت إن هيئة التنمية الصناعية، أعدّت كراسة الشروط الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، وجرى توزيعها على بعض الشركات من أجل إقامة مزايدة محدودة، على أن يتم البت فيها وإعلان الفائز بحلول يونيو المقبل.

يشار إلى أن الشرقية للدخان تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.