الإمارات تقر نوعا جديدا من تصاريح الإقامة والتأشيرات

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وقال: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن... أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي... حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".

ولفت إلى أنه "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم".

وفي سياق متصل أعلن بن راشد أيضا عن إقرار مجلس الوزراء تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، قائلا: "الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

وأضاف أن المجلس اعتمد كذلك "تعديلات تشريعية تتعلق باستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية. العدل والتشريع من القطاعات الرئيسية التي يجب أن تتكيف مع التقنيات سريعة النمو".

وأكد أنهم صادقوا كذلك على "نظام وطني للمركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، وبرنامج وطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة، لزيادة كفاءة القطاعات الثلاثة الأكثر استهلاكًا للطاقة (النقل والصناعة والبناء) بنسبة 40٪".

وفي سياق آخر أعلن بن راشد انضمام بلاده إلى البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول البريكس، قائلا: "سوف تستمر شراكاتنا الاقتصادية في النمو".