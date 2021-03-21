السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قرينته... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - والتقط السيسي مع قرينته الصورة مع الأمهات المثاليات، وذلك فور وصولهما مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ويكرم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع.

وفي كلمته بالاحتفالية، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للمرأة المصرية على كل ما قدمته من تضحيات من أجل أبناء مصر.

وأوضح أن "المرأة المصرية كانت ولا تزال الدرع الحامي للوطن، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي الأمل في تجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن".

وأكد الرئيس المصري على أن مصر حريصة دائما على الاحتفال بيوم المرأة تقديرا لعطائها.

ويحضر الاحتفالية الوزراء ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، وعدد من الإعلاميين.