عباس لرئيس "الشاباك" الإسرائيلي: شربتوا القهوة.. الله معكم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصحفية الإسرائيلية، شمريت مئير، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، كشفت من خلالها النقاب عما حصل في لقاء الرئيس الفلسطيني برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحفية عن عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح"، جبريل الرجوب، قوله، أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي "جاء إلينا وهددنا جميعا".

وحول رد فعل الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، نقلت الصحفية الإسرائيلية عن الرجوب، أن أبو مازن قال لنداف أرغمان:

مش أنا اللي بتهدد شربت قهوتك، الله معك.

وكانت قناة عبرية قد كشفت، أول أمس الجمعة، النقاب عن لقاء سري جمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الجنرال نداف أرغمان.

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ونقل أرغمان رسالة تحذير إسرائيلية شديدة اللهجة إلى (أبو مازن) ترتبط بثلاثة قضايا "خرجت تماما عن السيطرة" - على حد قوله.

ذكرت القناة أن الملفات الثلاثة هي، جهود السلطة الفلسطينية بشأن التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ونية حركة فتح خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في مايو/ أيار المقبل في قائمة مشتركة مع حركة حماس، أما الملف الثالث، فيتعلق بالاتفاق المتوقع حول تشكيل حكومة مشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه بالتوازي مع رسالة الجنرال نداف أرغمان، رئيس جهاز الشاباك، وصل ممثل عن الإدارة الأمريكية سرا إلى المقاطعة في مدينة رام الله، وقام بتسليم الرئيس الفلسطيني، رسالة تحذير مشابهة.

ولفتت إلى وجود مخاوف لدى الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، من احتمال أن تؤدي المفاوضات بين "فتح" و"حماس" المقامة في القاهرة إلى تعزيز مكانة "حماس" في الضفة الغربية وحصولها على بعض الحقائب الوزارية أو الميزانيات في الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وتم تحديد يوم 22 مايو/آيار المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ويوم 31 يوليو/تموز المقبل للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021.