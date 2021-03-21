شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" يتلقى لقاح كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في مقطع فيديو وهو يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ودعا الرئيس محمود عباس، الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، جهات الاختصاص بالاستمرار فى توفير اللقاحات المطلوبة لكافة الفئات لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك، علما بأن حملة التطعيم تبدأ اليوم الأحد.



ابو مازن خلال اللقاح



حصول ابو مازن على اللقاح

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت - فى وقت سابق أمس السبت - عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح والأولويات داخل الفئات.



لحظة اعطاء الجرعة



يحصل على الجرعة

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، وتنتهى فى 3 أبريل المقبل.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم - فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية - أنه تقرر تعطيل الدوام المدرسى فى جميع المدارس لجميع المراحل، باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي)، بالإضافة إلى إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، فى أنحاء فلسطين، وإغلاق جميع رياض الأطفال و النوادى الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها فى الأماكن المفتوحة فقط.

وأشار إلى استمرار الإغلاق يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، باستثناء الصيدليات والمخابز، موضحة أنه تمنع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات فلسطين كافة.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ستضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فى المساجد والكنائس ودور العبادة فى غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.