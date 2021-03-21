شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تستعد لإعادة فتح سفارتها فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، إعادة فتح السفارة المالطية فى طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.

وبين المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى - بحسب بوابة أفريقيا الليبية - أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، وسُبل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب.