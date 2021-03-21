اخبار الخليج

أ.ش.أ: الجيش الليبى يبدأ فى إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: الجيش الليبى يبدأ فى إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبى عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التى كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.

وقال مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم فى تجهيز المفخخات والدقم التى كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطنى المدينة.

وأوضح النايلى أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين فى المدينة.

مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التى عانت الحروب من هذه المخلفات التى تهدد أمن وسلامة أهالى درنة بشكل كبير".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا