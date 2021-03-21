أ.ش.أ: الجيش الليبى يبدأ فى إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة

شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: الجيش الليبى يبدأ فى إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبى عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التى كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.
وقال مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم فى تجهيز المفخخات والدقم التى كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطنى المدينة.
وأوضح النايلى أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين فى المدينة.
مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التى عانت الحروب من هذه المخلفات التى تهدد أمن وسلامة أهالى درنة بشكل كبير".