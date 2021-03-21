شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: الجيش الليبى يبدأ فى إعدام 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات بدرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبى عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التى كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.

وقال مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ"بوابة الوسط" الليبية إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم فى تجهيز المفخخات والدقم التى كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطنى المدينة.

وأوضح النايلى أن السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين فى المدينة.

مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التى عانت الحروب من هذه المخلفات التى تهدد أمن وسلامة أهالى درنة بشكل كبير".